Чакша: нужно обеспечить для учителей из школ нацменьшинств возможность подтянуть латышский
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Чтобы реализовать реформы в сфере образования, необходимо соответствующее финансирование, подчеркнула в интервью TV3 министр образования Анда Чакша ("Новое Единство").

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По словам Чакши, необходимо понять, куда именно вкладывать деньги, чтобы достичь максимально возможного результата.

Одной из важнейших сфер Чакша считает высшее образование и науку. Также, по ее мнению, необходимо работать над "единой школой", где дети не будут разделены по национальному признаку. По ее словам, до сих пор есть школы, где основным языком должен быть латышским, но это не реализовано до конца. По мнению Чакши, нужно обеспечить для учителей возможность подтянуть свой латышский.

Также министр отметила, что дети разные и есть такие, к которым нужен особый подход, поэтому нужно подумать о персонале поддержки.

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