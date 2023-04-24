Чакша: правительство выполнило все данные педагогам обещания; Ванага несогласна

Министр образования и науки Анда Чакша в интервью программе "900 секунд" на телеканале ТV3 заявила, что правительство выполнило данные педагогам обещания.

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Однако глава Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага отметила, что все договоренности, достигнутые накануне забастовки, не выполнены.

Чакша подчеркнула, что при разработке графика самой низкой зарплаты, к которому также был привлечен профсоюз, еще в январе была достигнута договоренность не только о цифрах, которые должны быть в графике, но и о часах баланса нагрузки.

Кроме того, во вторник на прошлой неделе этот график был уже утвержден, а в пятницу утверждены и правила, предусматривающие порядок начисления зарплаты учителям.

Чакша подчеркнула, что в 2023 году на сбалансирование зарплаты и нагрузки учителей было выделено в общей сложности 89 миллионов евро. Говоря о создании графика надбавок к минимальной зарплате, речь шла о дополнительных 11 млн евро, которые выделяются из фондов на непредвиденные расходы, а также идет перераспределение средств внутри министерства.

"Если говорить об отношении, то я всегда с большим уважением отношусь к тому, что делают учителя. Мы должны оценить тот сложный этап, который проходят педагоги, учитывая реализацию новой программы. Не хотелось бы думать, что отношение было плохим, потому что правительство проявляет заботу, и приняты все правла, чтобы четко обозначить, что педагоги являются приоритетом правительства и что обещания буду выполнены", — сказала политик.

Министр согласилась с тем, что некоторые требования забастовки не были выполнены вовремя, но при этом она подчеркнула, что уже с 1 сентября ожидается повышение зарплат.

"Эта забастовка не столько из-за зарплат, сколько из-за сложной работы и этапа, когда в среде учителей накопилось много усталости. Важно, что мы вместе решаем вопросы, связанные с качеством", — заявила Анда Чакша.

В шествии, которое запланировано на понедельник, примут участие около 8000 работников сферы образования, науки и здравоохранения.

По словам Инги Ванаги, желанию выйти на акцию протеста поспособствовало и принятое в минувшую пятницу "единоличное" решение правительства о порядке начисления зарплаты учителям. При этом министры не удосужились согласовать это решение с отраслевыми организациями. По мнению Ванаги, это лишь подтверждает плохую политическую культуру.

"Я могу подтвердить, что все договоренности о забастовке не выполнены. Есть учителя, для которых повышение зарплат не предусмотрено, а для части педагогов речь о сбалансированной нагрузке даже не заводилась", — отметила глава профсоюзов. Она также добавила, что не выполнены договоренности относительно вспомогательного персонала — логопедов, психологов, специальных педагогов, а также администрации.

Также профсоюз недоволен поспешностью, с которой принимались правила. Ванага согласна, что правила можно разработать и за три дня, но делать это надо качественно, в том числе с учетом возражений.

"Шествие — это еще и про уважительное отношение. Если редакция документов меняется четыре раза за два с половиной дня, то кто за этим уследит?" — спросила Ванага, добавив, что последняя исправленная версия была представлена за 14 минут до заседания правительства.

Требований забастовки было и есть два — график зарплат абсолютно для всех учителей и сбалансирование нагрузки для всех учителей, кроме преподавателей вузов, напомнила глава профсоюза, добавив, что этого сделано не было, поэтому "будем бастовать".

"Было бы нормально, если бы политики спросили о том, что не выполнено. Будущее во многом зависит от понимания чиновников. Правильнее было бы снова сесть за стол переговоров", — сказала Ванага.