Чакша: результаты экзаменов по математике за 9-й класс указывают на проблемы с качеством образования

Достижения выпускников основной школы на централизованном экзамене по математике ясно указывают на проблемы с качеством образования, поскольку они отражают не только ситуацию последних лет, но и фундаментальные вещи. Об этома агентству LETA заявила министр образования и науки Анда Чакша ("Новое Единство").

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В этом году выпускники 9-х классов впервые сдавали централизованные экзамены

Весомое количество учащихся 9-х классов — 826 человек — не сдали экзамен по математике, а 1920 учащихся набрали на этом экзамене только 10-19%. Экзамен по математике на достаточном уровне сдали в общей сложности 17 274 учащихся.

Чакша считает, что одна из причин низкой успеваемости — в ухудшении навыков чтения. "Без грамотности нельзя понять задачи и выучить математику", — подчеркнула министр.

По ее мнению, подготовка ребенка к следующему этапу обучения должна отвечать предыдущему этапу. "В первом классе у детей, нуждающихся в профилактической помощи, можно рано диагностировать, чего намс сейчас не хватает", — говорит Чакша.

Министр указала, что надо переоценить то, как детям преподается математика. После получения результатов за 12-й класс Министерство образования и науки обсудит, что нужно сделать для улучшения ситуации — в отношении содержания, квалификации педагогов, организации учебных часов и так далее. Также нужно будет думать о дополнительной стимулирующей поддержке учащихся, в том числе, тех, которые показывают высокую успеваемость, подчеркнула Чакша.

"Ключевым, безусловно, является учитель, а также директор школы как создатель учебной среды, культуры, чтобы ученик мог чувствовать себя безопасности, — сказала министр. По ее мнению, "наука о том, как мы учим, была несколько заброшена".

Планируется, что проблемы будут обсуждаться до сентября. При этом Чакша подчеркнула, что многие изменения не произойдут сразу, потому что "все изменения в образовании происходят с большим запасом".

"Отрасль, на мой взгляд, претерпела множество изменений за очень короткий промежуток времени, а также были дополнительные стрессы, такие как пандемия Covid-19, когда дети учились дистанционно", — подчеркнула Чакша.

Это первый год, когда результаты всех госэкзаменов выпускников 9-х классов оцениваются в процентах. Экзамен считается сданным, если ученик набрал 10%.

Если учащийся не набрал хотя бы 10% на одном из экзаменов, он не получит сертификат в этом учебном году и пересдаст выпускные экзамены в конце следующего учебного года.