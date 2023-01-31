Чакша: Совет Даугавпилсского университета должен уйти в отставку, чтобы не вредить репутации высшего образования

Учитывая, что член совета Даугавпилсского университета (ДУ) вовлечен в уголовный процесс в связи с возможным мошенничеством со средствами фондов Европейского союза (ЕС), весь совет вуза должен уйти в отставку, чтобы не наносить ущерб репутации высшего образования в целом. Такое мнение в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV) министр образования и науки Анда Чакша.

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Она выразила возмущение начатым уголовным процессом, назвав это "трагической новостью" и подчеркнув, что ничего подобного недопустимо.

Чакша подчеркнула, что в конкретном случае совет ДУ не может полноценно контролировать работу вуза, поскольку член совета является заместителем ректора, поэтому возникает конфликт интересов — он должен контролировать сам себя.

Министр считает, что порядок отбора членов советов вузов следует изменить в нормативных актах, указав, что член совета не может одновременно занимать должность в администрации университета.

Как ранее сообщалось, Министерство образования и науки (МОН) запросило разъяснения у ДУ в связи с начатым уголовным процессом о возможном хищении структурных средств ЕС.

В сотрудничестве с Европейской прокуратурой Управление по борьбе с экономическими преступлениям Госполиции провело в январе процессуальные действия в связи с подозрениями в возможном мошенничестве со средствами Социального фонда ЕС на сумму 600 000 евро.

Как сообщили агентству LETA в полиции, в рамках уголовного процесса в мошенничестве подозреваются несколько лиц, в том числе высокопоставленное должностное лицо учебного заведения. Отмечается, что они искусственно увеличивали стоимость спецификации государственных закупок. Всего было задержано четыре человека.

Следователи подозревают возможное частичное перенаправление этих средств компаниям в других странах.

По уголовному процессу, квалифицируемому как мошенничество, если оно было совершено в крупном размере или если оно было совершено организованной группой, в настоящее время продолжаются процессуальные действия и дальнейших комментариев полиция не дает.

Одним из арестованных по уголовному делу является член совета университета и заместитель ректора по вопросам развития Янис Кудиньш. Ранее он заявлял агентству LETA, что давал показания и не препятствовал следственным действиям во время обыска. Во вторник, 24 января, в 7 часов утра, когда начался обыск, у Кудиньша изъяли мобильный телефон и все другое электронное оборудование. Во время обыска стражи порядка искали связанные с делом документы, но не нашли их.

Кудиньша освободили в течение того же дня. К нему применена мера пресечения — запрет на выезд из страны.