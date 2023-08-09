Чакша: учителя должны говорить по-латышски не только "на бумаге"

Муниципальные управления по образованию вместе с директорами школ должны предоставить учителей, которые говорят по-латышски не только "на бумаге", сообщила в социальной сети Twitter министр образования и науки Анда Чакша.

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1. Vienotas skolas veidošana ir neatgriezenisks process, kas atsevišķās pašvaldībās prasa īpašu uzmanību. Pašvaldību izglītības pārvaldēm kopā ar skolu direktoriem jānodrošina skolotāji, kas runā latviski ne tikai "uz papīra". — Anda Čakša (@andacaksa) August 9, 2023

Она отметила, что в сотрудничестве с Центром государственного языка и Государственной службой качества образования планируются механизмы контроля, чтобы убедиться, что образование "на качественном латышском языке" обеспечивается постоянно, а не только тогда, когда в класс приходят с проверкой.

"Создание единой школы — это необратимый процесс, который требует особого внимания в отдельных муниципалитетах", — подчеркнула Чакша. Министр напомнила, что Министерство образования и науки (МОН) предлагает поддержку детям, учителям и родителям при переходе на обучение только на госязыке.

Согласно оценке МОН, в 2022/2023 учебном году программы дошкольного образования нацменьшинств осуществляют 136 дошкольных учебных заведений или 27,3% от общего числа дошкольных образовательных учреждений. В них учатся 13 345 детей.

В свою очередь, программы профессионального образования нацменьшинств осуществляют 129 учебных заведений или 20,4% от общего числа образовательных учреждений. В них учатся 43 258 человек.