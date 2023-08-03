Чакша: учителя школ нацменьшинств не готовы с 1 сентября преподавать только на латышском языке

Учителя школ нацменьшинств по-прежнему не готовы перейти на единую модель обучения на латышском языке в 1-х, 4-х и 7-х классов — наиболее критическая ситуация сложилась в Риге, Резекне и Даугавпилсе, признала министр образования и науки Анда Чакша. Об этом пишет LSM.lv.

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Чакша прибыла в Латгале с двухдневным визитом, чтобы проверить, смогут ли педагоги школ нацменьшинств с 1 сентября обучать школьников на латышском языке, и объявить об идее создать специальную Восточную программу.

Первые выводы печальные: знания латышского языка учителей школ нацменьшинств в Резекне недостаточные, а в приграничных районах нужно думать о том, как обеспечить такое же качество образования, как в более густонаселенных частях страны.

"Мое беспокойство вызывает город Резекне. Вижу, что самоуправлению, особенно в Резекне, нужно очень много работать именно над обучением педагогов. На данный момент у муниципалитета есть финансирование и министерство предлагает курсы для учителей, организацию детских лагерей, материалы для перехода на латышский язык. До 1 сентября еще есть время", — подчеркнула Чакша.

Министр предложила Резекне также искать помощников учителей и преподавателей, которые смогут говорить с детьми по-латышски.

В свою очередь, директор Балтинавской средней школы Имантс Слишанс подчеркнул, что учебное заведение расположено "на живой границе Латвии и здесь должны быть средние школы". Количество учащихся в течение последних десяти лет стабильно — около 150 человек, но новый критерий — 60 детей на ступени средней школы — невыполним.

"До 9-го класса нигде в стране не должны устанавливаться обязательные критерии. В школах приграничной, европейской приграничной территории на этапе средней школы критерием должно быть 30 учеников в трех классах вместе. Третий пункт — чтобы муниципалитет имел право, согласовав с Министерством образования и науки, оставить школы, даже те, которые не соответствуют количественному критерию, но считает школу стратегически важной для развития края", — отметил Имантс Слишанс.

Министр не поддерживает идею о сокращении количества учеников и надеется, что политики одобрят создание специальной Восточной программы. В нее будут входить семь школ восточного приграничья.

"Итак, и о зарплате учителей, и о предложении, что очень важно, если мы говорим об углубленных курсах среднего образования, чтобы оно не только было основано на принципе излишка, но и чтобы у детей здесь было точно такое же предложение, как и в других местах Латвии", — пояснила министр.

Для местных жителей сохранение ступени средней школы является важным геополитическим вопросом и вопросом безопасности.

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"Для того, чтобы хотя бы 10% этих молодых людей остались на месте, построили свои семьи, свой бизнес или работали здесь, нужна школа", заявил представитель родителей совета Балтинавской средней школы Андрис Слишанс.

"Если в крупном городе из семи школ закрывают две и пять остается, это не решает судьбу этого места. Но если закрывают единственную школу, это решает судьбу места. Поэтому здесь должны быть средние школы — в Балтинаве, Рекаве, Виляке, Карсаве, Зилупе. По всей границе!", — добавил директор Балтинавской средней школы.

Однако Чакша отметила, что большую угрозу государственной безопасности представляют школы меньшинств, учителя которых по прошествии месяца не готовы учить детей из 1-х, 4-х и 7-х классов только на латышском языке.

В настоящее время рабочая группа министерства готовит отчет о решениях по обеспечению качественного образования в общем основном и среднем образовании, который будет передан правительству 15 августа.