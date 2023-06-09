Чакша: угрожающая риторика профсоюза педагогов не способствует достижению цели
Foto: DELFI

Угрожающая риторика Латвийского профсоюза работников образования и науки LIZDA о требовании отставки ответственного министра не способствует достижению поставленных целей в сфере образования, считает министр образования и науки Анда Чакша.

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Профсоюз объявил на этой неделе, что требует до 30 июня принятия поправок во все правила Кабинета министров о порядке финансирования заработной платы педагогов дошкольных, общих основных и средних, профессиональных, профессионально-ориентированных и специальных образовательных учреждений и кружков по интересам, а в противном случае обещает потребовать отставку Чакши.

Парламентский секретарь Министерства образования и науки (МОН) Карлис Страутиньш признал необходимость внесения изменений в правила Кабмина, поскольку иначе невозможно обеспечить выделение финансирования группам педагогов по расчетам МОН, отметила глава LIZDA Инга Ванага, добавив, что 5 июня профсоюз получил письмо из министерства, в котором говорится, что вносить поправки не нужно.

В свою очередь, Чакша подчеркнула, что принятые в апреле правительством поправки о заработной плате педагогов и расчеты МОН подтверждают, что дополнительного финансирования, выделенного правительством, должно быть достаточно для повышения зарплаты педагогов.

Министр образования в очередной раз подчеркнула ответственность самоуправлений за распределение полученной целевой дотации между учебными заведениями.

Чакша по-прежнему убеждена, что все договоренности забастовки учителей выполнены, а нынешнее углубление в детали "немного преувеличено", однако понимает опасения профсоюза педагогов, ведь зарплата учителей является критически важным аспектом обеспечения качественного образования.

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