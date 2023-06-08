Чакшу прожарят, Стакис — развлечет. Как и зачем ехать на фестиваль общения Lampa в Цесис

9 и 10 июня в Цесисе откроется девятый Фестиваль общения LAMPA — в программе 323 мероприятия на 55 сценах с 1077 спикерами. В этом году посетителям предлагают побывать в роли школьника и судьи, сходить на свидание с депутатом Сейма и составить речь президенту. Можно сурово "прожарить" министров образования Анды Чакши и земледелия Дидзиса Шмитса. Вход на фестиваль — бесплатный для всех желающих. Публикуем несколько практических советов по посещению фестиваля.

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В этом году фестиваль проходит под девизом "Вслушаться, чтобы понять". "Практика показывает, что способность слушать и стараться понять в наше сложное и импульсивное время очень важна. — это навык. Всем было бы лучше, если бы люди давали друг другу высказаться, а не выступали сразу со своими убеждениями и осуждениями", — считает президент фестиваля Иева Морица.

Исследование показало, что половина жителей Латвии испытали на себе агрессивный прессинг, особенно в соцсетях, если их мнения пошли вразрез с убеждениями основной части "пузыря", в котором они оказались. "С одной стороны, это показывает, что тема действительно заботит, — рассуждает Морица. — С другой, люди готовы клевать других, пока их самих не начнут клевать".

Обычно мероприятие проходит в начале июля, но в этот раз передвинули на более раннее время из-за Праздника песни, чтобы публика не разрывалась на части, ведь обычно в дискуссиях очно или онлайн принимает участие или просто наблюдает до сотни тысяч человек. Организаторы не скрывают, что пришлось отказать почти половине заявок — не вмещались на 55 сцен. При этом старались сделать так, чтобы ни одна важная для общества тема не была обойдена стороной.

В этом году будут говорить о культуре отмены, сегрегации школ, свободе слова, долгосрочном развитии страны, здоровье, семью и отношения, а также много чисто практических и человечных идей для повседневной жизни — как выбрать гинеколога и родить без насилия, взаимодействовать с чат GPT и покупать подписку на Delfi…

Очень интересный блок предлагает взаимодействие с политиками. Например, интерактивная игра "Подружись с депутатом!" предлагает speed-dating с депутатами 14-го Сейма Юдиным, Шлесерсом и Даугавиетисом. Молодежь сможет задать вопросы министру обороны Инаре Мурниеце.

С помощью чат GPT можно будет написать свою речь для инаугурации президента или программу политической партии. Участие предлагали всем партиям, но в итоге свои палатки установят только четыре — "Новое единство", "За!", "Прогрессивные" и "Консервативные".

На "самой маленькой сцене в мире" пройдет разговор об уважении. Увы, его сейчас в мире немного. На сцене "Кладбище розовых очков" участники могут похоронить свои иллюзии при участии министерства благосостояния. Общество hospis.lv откроет "Кафе смерти", где обсудят деликатную тему ухода. В Палатке безопасности расскажут о будущем ядерного оружия. Общество "Русский голос Латвии" обсудит болезненную тему сегрегации школ — этому мероприятию обеспечат перевод на русский язык.

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В кульминационном мероприятии фестиваля "Прожарка политиков" будут заживо подвергать огню иронии и сарказма четырех политиков — министра образования Анду Чакшу и земледелия Дидзиса Шмитса, экс-министра благосостояния Рамону Петравичу и евродепутата Ивара Иябса. А в политическом дискоклубе на "вертушках" будут ставить любимую музыку Хосам Абу Мери, Лига Менгельсоне, Каспарс Бришкенс и Мартиньш Стакис.

170 из 323 мероприятий можно будет впоследствии просмотреть в записи. Для многих будет аудиозапись. На остальные надо ходить.

Советы посетителям фестиваля



Где купить билет?

Билетов нет, но есть возможность сделать пожертвование на развитие фестиваля. LAMPA была, есть и будет бесплатной — для каждого и в любом формате! Фестиваль будет доступен людям с ограниченными возможностями — будет обеспечена возможность подъезда колясочников (все предварительно проверено и объезжено), на ряде дискуссий работает сурдоперевод.

Условия посещения

Можно приехать в Цесис, также многие мероприятия можно наблюдать в прямом эфире на сайте фестиваля или впоследствии в записи.

На территории фестиваля нельзя:

зажигать открытый огонь;

употреблять наркотические вещества;

осуществлять любую коммерческую или рекламную деятельность, заранее письменно не согласованную с администрацией фестиваля;

своим поведением мешать другим посетителям или угрожать чьей-либо безопасности;

ломать собственность других посетителей фестиваля или местных жителей;

посетителям моложе 16 лет нельзя находиться на территории фестиваля без совершеннолетнего сопровождающего с 22:00 до 8:00.

Место проведения

Место встречи изменить нельзя — фестивальные площадки расположатся вокруг Цесисского замкового парка.

Как добраться и ограничения движения в Цесисе

9 и 10 июня билеты на междугородние автобус или поезд рекомендуется покупать своевременно. Наряду с обычными железнодорожными рейсами по маршруту Рига — Цесис — Рига, AS Pasažieru vilciens также обеспечит дополнительные рейсы:

Добраться до Цесиса, в пятницу, 9 июня, пассажиры смогут действующим рейсом по маршруту Рига-Валга, который отходит из Риги каждый рабочий день в 10:46, будет удлиннен на несколько вагонов.

Вечером в расписание будет добавлен еще один поезд — в 22.30.

В ночь с пятницы на субботу, 10 июня, из Цесиса поезд отправится в 01:00 и прибудет в Ригу в 02:48.

В субботу, 10 июня, из Риги в Цесис отправится добавочный поезд в 8:44.

В ночь с субботы на воскресенье, 11 июня, из Цесиса поезд отправится в 00:00.

Для тех, кто решит приехать на машине, в городе будут доступны несколько бесплатных парковок. Однако надо учитывать, что количество мест на парковках в Цесисе ограничено. Возможно, придется припарковать автомобиль подальше от мест проведения фестиваля.

Некоторые улицы в центре города будут закрыты для движения. Карта ограничения транспортного движения.

В группе на Facebook "Ночевка и транспорт" — возможность договориться о попутчиках и найти жилье, если у кого-то есть свободные места.

Где заночевать?

Большинство гостиниц и аппартаментов Цесиса на эти дни выкуплены за год. Но настоящий фестиваль немыслим без палаточного городка! И в этом году LAMPA предлагает бесплатно разместиться в палаточном городке — во дворе Цесисского детско-юношеского центра на улице Берзайнес, 4. Палаточный городок будет открыт с 10.00 9 июня до 12.00 10 июня.

Палаточный городок будет оборудован санитарными удобствами и раковинами. В палаточном городке также предусмотрен и охранник, но лучше лично позаботиться о своих вещах — организаторы фестиваля не берут на себя такую ответственность. Придется самостоятельно позаботиться о палатках и спальниках. Регистрация в палаточном городке состоится по прибытии на место.

Карта и программа фестиваля в телефоне

Программа фестиваля и карту можно легко просмотреть на телефоне — в приложении Sarunu festivāls LAMPA (доступна только версия на латышском языке в App store и Google Play) или на веб-сайте; также карты часто можно будет увидеть в городской среде Цесиса.

Однако, чтобы не растеряться в широком предложении и насладиться фестивалем как личным приключением, призывают составить свою программу с помощью инструмента "Моя программа", который можно найти на веб-сайте.

А будет что поесть и попить?

Как всегда фестиваль радует вас широким выбором блюд и напитков, в частности для вегетарианцев и веганов. На карте фестиваля есть расположение зон питания.

В точках водоснабжения можно бесплатно пополнить свои бутылки для воды. В зонах общественного питания фестиваля будет действовать система депозитных стаканов. Заплатив 1 евро любому продавцу напитков, можно будет получить многоразовый стакан, который заменят на чистый при покупке следующего напитка.

После завершения мероприятия стакан можно будет вернуть продавцам, получив назад 1,00 евро, или пожертвовать свой уплаченный 1 евро фестивалю, оставив стакан в специально предназначенных для этого коробках. При желании стакан можно взять с собой домой на память о фестивале!

А детям будет интересно?

Все два дня для детей будет организована miniLAMPA с разнообразной программой для детей — от театра до познавательных активностей. Правда, совсем оставить детей не получится. Подростков ждет увлекательная программа на Риестукалнсе.

А можно взять с собой собаку?

Да, фестиваль можно посетить и четвероногим другом, но при условии, что он умеет себя вести на людях и не боится находиться в местах скопления людей. Собака должна всегда быть на привязи и, при необходимости, с намордником. Пожалуйста, уважайте других посетителей, убирая за своей собакой, если это необходимо, а также уважайте других посетителей и собак.

О Фестивале общения Lampa

Фестиваль общения Lampa — это место свободного обмена мнениями, содержательных бесед, оттачивания ума и расширения кругозора. Это вдохновляющая и увлекательная площадка для общения для всех, кому есть, что сказать, и всех, кто готов слушать. Главная цель Фестиваля - укрепление в Латвии культуры демократии, дискуссии и диалога, основанной на взаимном уважении.

Организатор фестиваля - Фонд для открытого общества DOTS.