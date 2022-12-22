Час без света на улицах и +16 градусов по ночам. Как Рига будет экономить энергию?

Учреждения Рижского самоуправления уже ввели различные меры экономии, целью которых является снижение потребления энергии. В условиях экономии энергии живут 355 муниципальных образовательных учреждения, а Рижское энергетическое агентство и Rīgas gaisma готовят план будущих действий по сокращению потребления энергии на 15%, пишет Latvijas avīze.

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В следующем году Рига планирует экономить ресурсы и в муниципальных учреждениях, и в уличном освещении. Температура в помещениях в рабочее время будет снижена на 1 градус (до 20,5 градуса) и на 4 градуса (до 16,5 градуса) по ночам и в выходные дни.

Предполагается снижать потребление горячей воды, контролировать работу систем вентиляции, кондиционирование воздуха будет ограничено до 25 градусов, а освещение в учреждениях Рижской думы будет модернизировано за счет использования светодиодных ламп.

В будние дни уличное освещение будет отключаться с 3:00 до 4:00, декоративная подсветка спортивных площадок и фасадов — с 24:00 до 5:00, а интенсивность освещения больших спортивных площадок будет снижена до 33,3% в течение всего дня. С 24:00 до 4:00 на некоторых улицах, мостах и других объектах интенсивность освещения будет снижена до 10% и до 30% — с 23:00 до 24:00 и с 4:00 до 5:00, а в остальное время его максимальная интенсивность не превысит 50%.

Директор Рижского энергетического агентства Янис Икауниекс сообщил, что в результате этих мер Рижское самоуправление сможет сэкономить 10 млн евро в год.

О мерах энергосбережения в столице, энергоэффективности и будущих планах специалисты рассказывали на конференции "Энергонезависимая Рига", организованной Рижским энергетическим агентством. Анализировались и обсуждались также выполнение климатических целей и дальнейшие шаги по достижению в столице климатической нейтральности.