Час земли: Рижская дума выключит освещение памятника Свободы и Ратуши

В субботу, 25 марта, с 20:30 на один час будет символически отключено декоративное освещение памятника Свободы и площади, а также освещение некоторых муниципальных зданий, сообщил представитель Рижского самоуправления Мартиньш Вилемсонс.

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В этом году самоуправление Риги снова примет участие в крупнейшей глобальной акции "Час Земли", организованной Всемирным фондом дикой природы. Освещение будет выключено в Ратуше, нескольких ЗАГСах и Центре жителей микрорайонов.

Муниципальное предприятие Rīgas nami выключит освещение фасада Дома Черноголовых и кинотеатра Splendid Palace. Освещение также будет отключено на внешней территории Рижского родильного дома, где отсутствие света не угрожает безопасности пациентов.

Благодаря участию в "Часе Земли" ожидаемое потребление электроэнергии снизится примерно более чем на 30 кВт.

Акция "Час Земли" впервые прошла в Сиднее в 2007 году и сейчас проводится в более чем 190 странах.