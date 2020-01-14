Часть денег от продажи OCTA впредь будут направлять на изучение ситуации на дорогах Латвии

Во вторник, 14 января, Кабинет министров одобрил поправки к Плану дорожной безопасноссти, согласно которым в этом году часть денег, уплаченных латвийцами за обязательную страховку OCTA, будет перенаправлена на акции по предотвращению ДТП. Об этом сообщает LETA.

Согласно идее, каждый квартал предприятия-страховщики должны будут перечислять 2% от вырученной за OCTA суммы на счет Латвийского бюро страхования транспортных средств. Затем этими деньгами будет распоряжаться созданный при правительстве Совет безопасности дорожного движения, целью которого заявлено "продвижение единой разработки государственной политики и ее реализация в сфере безопасности дорожного движения".

В частности, на вышеупомянутые деньги будут проводиться связанные с безопасностью на дорогах исследования, чтобы у соответствующих ведомств на руках имелась актуальная оценка ситуации на дорогах и выводы о рисках и факторах, которые могут повлиять на безопасность.