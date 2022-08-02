Часть населения может получить госпомощь на оплату газа раньше

Многие клиенты компании Latvijas gāze в последние дни выражали свое возмущение в социальных сетях новыми выровненными платежами за газ. Минэкономики подготовит предложение, чтобы эти жители могли получить антикризисную поддержку цен на энергоносители до начала отопительного сезона, пишет rus.lsm.lv.

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До осени целый месяц, а жители уже неприятно удивлены большими счетами за газ. В некоторых случаях им придется платить до четырех раз больше. Речь идет о тех, кто выбрал ежемесячный платеж по так называемому выровненному тарифу.

До сих пор в правительственном пакете мер по облегчению жизни граждан в условиях кризиса цен на энергоносители этот вопрос в полной мере не решался. Поэтому к следующему вторнику, 9 августа, министерство экономики должно подготовить предложения о помощи этим жителям, сказал в интервью Латвийскому телевидению премьер-министр Кришьянис Кариньш.

"К сожалению, правительство ни одной страны не сможет компенсировать все на 100%. Так что нам придется смотреть индивидуально, как разумно распорядиться имеющимися энергетическими ресурсами", — отметил Кариньш.

Если соответствующие постановления Кабинета Министров будут приняты на ближайшем заседании, то потребители газа с выровненными платежами смогут ощутить поддержку государства уже в счетах за август.