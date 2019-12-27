Часть Origo закрывается на реконструкцию

Из-за работ по реконструкции с нового года планируется закрыть здание торгового центра Origo А, сообщает девелопер недвижимости Linstow Center Management. Магазины и поставщики услуг в здании Origo В, а также в остальной части Центрального вокзала в начале 2020 года продолжат работать без изменений.

Реконструкция Origo А продлится до осени 2020 года. Однако уже в конце февраля — начале марта 2020 года откроется расширенная часть Origo, в том числе в два раза больший по площади и более удобный новый магазин Rimi.

Время работы т/ц Origo в праздничные дни:

2-й и 3-й этаж, а также туннель B 31 декабря будут работать с 10:00 до 20:00. 1 января 2020 года — выходной.

Магазин Rimi 31 декабря будет открыт с 07:00-22:00, 1 января 2020 года — с 09:00 до 24:00, 2 января — с 07:00 до 24:00.

Как сообщалось, Linstow Center Management собирается расширять торговый центр Origo. На прилегающем земельном участке в Риге, на ул. Сатеклес, 2b начато строительство нового здания. На первых трех этажах разместится торговый центр, а на 4-6-м этажах на площади 11500 м2 — современный деловой центр Origo One. Открытие бизнес-центра планируется в феврале 2020 года.

Вместе с расширением здания для безопасности участников дорожного движения LCM также перестраивает транспортное соединение улиц Элизабетес и Сатеклес. Это один из самых загруженных перекрестков Риги, и после перестройки он должен стать более безопасным и удобным для пешеходов и велосипедистов.