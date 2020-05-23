Часть палаток для приема анализов на Covid-19 переместят в другое место

Некоторые передвижные пункты приема анализов на коронавирус переносятся в другие места. Их местонахождение можно посмотреть на интерактивной карте, сообщает LETA.

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Палатка возле больницы Страдиня в среду была убрана с учетом небольшой загруженности этого пункта и в связи с тем, что с 27 апреля больница возобновила многие медицинские услуги. Те медики, которые во время ЧС работали в палатке, вернулись на работу в саму больницу.

За актуальной информацией о том, где можно сдать анализы, можно следить здесь.