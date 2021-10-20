Часть школьников вакцинируется ради общественной жизни, другим — не разрешают родители

Уровень вакцинации возрастной группе 16-17 лет — 42%, среди молодых людей 12–15 лет полностью вакцинированы 25% человек. Самая большая концентрация привитых молодых людей — в столице и ее окрестностях, меньше всего привитых подростков в Латгале, рассказала представительница проекта вакцинации Инга Васильева. Об этом сообщает портал lsm.lv.

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"Не будем скрывать, главная мотивация молодых людей — не здоровье, но это и не плохо. Меня радует, что молодое поколение растет с пониманием того, что такое вакцины и как они могут помочь нам быть здоровыми и ответственными перед другими", — прокомментировала глава Национального совета по иммунизации Даце Завадска.

Самый высокий показатель вакцинации среди молодежи в Марупе (73%). Директор Государственной гимназии Марупе Анджела Соколова рассказала, что среди 12-14 летних вакцинировано 56% человек, а в 9-12 классах это 66% учеников.

Она также признала, что чаще всего мотивация — нежелание выпадать из общественной жизни. Детям важно посещать занятия, многие спортсмены хотят ездить на соревнования за границу, большинство также предпочитает учиться в школе очно, рассказала Соколова.

В Вилянах ситуация другая — там большинство школьников не вакцинировано, из 412 учеников — не более нескольких десятков. "Мы устраивали беседы в классах старшей школы, но ученики очень настороженно относятся к таким вещам", — рассказал директор Петерис Третюкс.

Главная причина, по которой школьники не вакцинируются — настрой в семье. Ученики 12-14 лет даже не могут получить вакцину без разрешения родителей. Иногда школьники перенимают мнение родителей, иногда хотят привиться, но боятся или не могут сделать это без согласия.

"Это очень чувствительная тема. Есть и такие истории, когда ребенок хочет привиться, а родители говорят, что выгонят за такое из дома", — рассказала директор 2-й Кулдигской школы Гунтра Буивида.

Хорошая новость — часто именно подростки инициируют вакцинацию в семье. Об этом рассказала руководитель организации mammamuntetiem.lv Инга Акментиня-Смилдзиня. В случае разногласий можно устроить семейный совет, где каждый аргументированно расскажет о своем мнении, выслушает другую сторону, предлагает Акментиня-Смилдзиня.

Уже скоро родители детей 5 — 11 лет смогут подумать о вакцинации — Pfizer обратились в Европейское агентство лекарственных средств с запросом об использовании их вакцины от Covid-19 среди детей.

"Я не говорю, что нужно вакцинировать всех детей, особенно до 10-12 лет. Рекомендация привиться от Covid-19 будет относиться к детям с хроническими заболеваниями, такими как ожирение, диабет или проблемы с сердцем", — сказала глава Национального совета по иммунизации. Она пояснила, что вакцины для детей младше 12 лет скорее всего будут доступны в ноябре.