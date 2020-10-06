Часть студентов и преподавателей ЛУ отправлена на самоизоляцию

Заболевание Covid-19 выявлено у двоих студентов факультета истории и философии Латвийского университета (ЛУ), поэтому ряд студентов и преподавателей ЛУ находятся в самоизоляции, а факультет работает удаленно.

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В ЛУ подчеркнули, что для предотвращения дальнейших рисков распространения Covid-19 университетом были приняты все дополнительные меры безопасности, в том числе выявление возможных контактных лиц, а также дезинфекция помещений.

Учитывая, что карантин был необходим студентам более чем одного курса и нескольким преподавателям, в качестве меры предосторожности факультет решил перейти на удаленное обучение.

Проректор ЛУ по гуманитарным и социальным наукам профессор Ина Друвиете отметила, что эта ситуация уникальна для всего мира, и ЛУ также сталкивается с ней впервые, но она считает, что низкие показатели заболеваемости по отношению к большому количеству студентов — пять случаев заболевания, из которых активны три — подтверждают, что учебный процесс в ЛУ был организован безопасно и в соответствии с ситуацией.

Друвиете отметила, что заражение студентов ЛУ произошло вне университета.

Проректор ЛУ также подчеркнула, что прогнозы эпидемиологов о так называемой второй волне Covid-19 подтвердились, поэтому по мере ухудшения ситуации ЛУ пересматривает организацию обучения и рассматривает дополнительные меры, которые необходимо предпринять для безопасного хода учебного процесса.

В настоящее время учебный процесс в ЛУ организован по разным моделям, и основной причиной такого дифференцированного подхода является инфраструктура — ЛУ имеет как факультеты с большими аудиториями, где риск заразиться не больше, чем в другом общественном месте, так и факультеты с гораздо меньшими аудиториями.

С учетом того, что ситуация на каждом факультете ЛУ различается, окончательное решение об организации учебного процесса в тесном взаимодействии с руководством ЛУ принимает руководство каждого факультета.

Как сообщалось, министры выступают против ужесточения ограничений в связи с Covid-19, одновременно призывая к усилению мер эпидемиологической безопасности, таких как удаленная работа и обучение.