Часть водителей не возят с собой форму согласованного извещения

Опрос водителей, проведенный в мае Латвийским бюро страховщиков транспортных средств (LTAB), показал, что 50,2% водителей не имеют при себе бланков согласованного извещения, а еще 9,9% не уверены, есть ли они в их машинах.

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"Хотя за последние 2 года число таких невнимательных и забывчивых водителей увеличилось примерно на 10%, мы рады, что почти половина из них знает, что в любой момент можно скачать и заполнить согласованное извещение в мобильном приложении", — заявляет Янис Абашинс, председатель правления LTAB.

21,3% автоводителей, которые не возят с собой согласованное извещение, убеждены, что надежнее всего в случае дорожно-транспортного происшествия вызвать дорожную полицию, а еще 21% не знает, где можно получить форму согласованного извещения. 13,1% не уверены, что смогут правильно ее заполнить.

Чтобы побудить автоводителей активнее использовать согласованные извещения в случае ДТП, LTAB в мае и июне реализует информативную кампанию. "Фиксируя ДТП посредством согласованного извещения, экономится время, которое в противном случае пришлось бы потратить, ожидая полицию. Это позволяет избежать создания дополнительных пробок, кроме того, страховая компенсация за аварии, зафиксированные при помощи согласованного извещения, выплачивается быстрее", — поясняет председатель правления LTAB.

В первые 3 месяца этого года доля происшествий, зафиксированных посредством согласованного извещения, составила 69% от общего числа ДТП. "Можно заключить, что растет информированность о согласованном извещении. Ежемесячно увеличивается пропорция дорожно-транспортных происшествий, зафиксированных при помощи согласованного извещения — в апреле из всех ДТП, зафиксированных при помощи согласованных извещений, 11% были заполнены в приложении LTAB OCTA. Опрос также демонстрирует, что 43,9% автоводителей, которые не возят с собой согласованное извещение, знают, что его можно заполнить электронно", — информирует Абашинс.

LTAB ввел функцию электронного мобильного согласованного извещения в приложении LTAB OCTA уже в 2018 году. Она позволяет пострадавшим в ДТП быстро и легко зафиксировать обстоятельства происшествия, предоставить подробную информацию о вовлеченных сторонах, подтвердить данные и отправить их в электронном виде страховщикам. Учитывая, что приложение LTAB OCTA связано с базой данных OCTA, которую поддерживает LTAB, ввод данных для потерпевших занимает меньше времени, чем заполнение бумажного согласованного извещения, поскольку они автоматически вносятся в протокол согласованного извещения. Кроме того, заполненное согласованного извещения заверяется электронной подписью обеих сторон и является обязательным для любого страховщика.

В 1997 году в Латвии была введена система ОСТА.