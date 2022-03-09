Частный детский сад исключили из реестра образовательных учреждений за жестокое обращение с детьми

Частный детский сад Mīlestības māja исключен из реестра образовательных учреждений за нарушения, связанные с жестоким обращением с детьми. Об этом агентству LETA сообщили представители Государственной службы качества образования (IKVD).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Решение принято на основании серьезных нарушений нормативных актов, в их числе — длительное систематическое эмоциональное и физическое насилие по отношению к детям.

Как стало известно Государственной инспекции по защите прав ребенка, детей в Mīlestības māja могли ударять по рукам и ногам, изолировать в отдельном помещении без присутствия взрослых и привязывать ко стулу. Также на территории детского сада находились предметы, которые могут угрожать жизни и здоровью детей — строительные материалы, мелкие предметы, просроченные продукты.

У Mīlestības māja больше не будет права осуществлять лицензированные общеобразовательные программы и обеспечивать получение дошкольного и начального образования, объяснили в IKVD.

В Mīlestības māja подтвердили, что в деятельности детского сада использовались непедагогические и жестокие воспитательные методы, заявив, что они подходят для детей.

У основателя Mīlestības māja есть право обжаловать решение исключить образовательное учреждение из реестра, однако, учитывая, что нарушения угрожают здоровью детей, обжалование решения не сможет отменить его действие.