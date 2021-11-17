Чего ждем? Юрий Перевощиков про эффект "легкого локдауна", бустеры, маску "без носа" и новый штамм

Как сильно помог локдаун? Как будем жить до конца чрезвычайной ситуации, и может ли вакцинация уберечь общество от новых ограничений? Как долго сохраняется иммунитет, кому и когда нужно ревакцинироваться? Были ли ошибки в бонусах для вакцинированных? Отвечает эпидемиолог, директор департамента анализа рисков инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков.

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Сегодня главные усилия эпидемиологов направлены на то, чтобы довести до 80-90% вакцинацию возрастной группы старше 60 лет. Руководитель Отдела проекта вакцинации Эва Юхневича утверждает, что только это поможет скорее вернуться к нормальной жизни. По ее сведениям, на начало месяца в Латвии насчитывалось около 192 тысяч невакцинированных людей этого возраста.

Что сейчас происходит в стране?

Текущий момент оцениваем положительно: устойчивая тенденция к снижению продолжается 22 дня. "Легкий карантин" или "домоседство" уже через 10 дней стабилизировало заболеваемость. Снижение составило 54% — это очень хорошо. Немного медленнее, но снижается, госпитализация — 13%. Снижается нагрузка на стационары — на 16 процентов упала заполняемость коек. К сожалению, самый опасный показатель — смертность — не начал снижаться. Наш центр получает по 39-40 известий о смерти каждый день.

Как спасают прививки?

В подавляющем большинстве случаев смертей прививок не было. Проценты вакцинированных и невакцинированных тут сравнивать не совсем верно. Надо смотреть вероятность того, что человек умрет, если он вакцинирован и невакцинирован. Если 30% инфицированных были вакцинированы, а 70% — нет, люди не знают, как это толковать. Абстрактно представим Ригу и Алуксне — сто случаев заболевания, по 50 там и там. Где опаснее ситуация? Вроде 50 на 50, но надо учесть популяцию. Мы в ЦПКЗ смотрим, сколько в популяции было привитых и непривитых — это существенно. Сравнивая вероятность, можно прийти к выводу, что, несмотря на несколько смертей вакцинированных на прошлой неделе, вероятность умереть для непривитых в 10 раз выше. Это важно.

Еще один показатель вызывает большой оптимизм у показателя. Если в прошлом году 16% из всех заболевших попадали в больницу, то после внедрения вакцинации — весной, летом и осенью — процент госпитализаций снизился до 11-12 процентов, а последние недели он упал до 5-6%. Если бы не было вакцинации, он остался бы на прежнем уровне. Вдвое-втрое больше попадало бы в больницу.

Почему люди не верят в вакцины?

Причины разные .Человек может откладывать, не спешить, хотеть присмотреться. Кто-то боится боли, кто-то не верит в ковид. У нас даже был пациент, который после реанимации продолжал утверждать, что врачи его обманывают, что его тяжелое состояние было связано с другими проблемами. Зачастую это связано с распространением дезинформации. Мы стараемся ссылаться на официальные источники информации. Но для многих важнее мнение соседа или скептически настроенного лидера группы на фейсбуке. Происходит настоящая инфодемия… А чем старше человек, тем больше он верит написанному.

Наука сегодня однозначно говорит, что вакцинация — защитная мера. Допустим, она недостаточно защищает от инфицирования (в среднем это вдвое), но люди заболевают намного легче. Защита от тяжелой болезни и смерти намного выше. Всегда будут люди, у которых иммунная система не отреагировала на вакцину. К тому же, если в стране происходит массивное распространение вируса, человеческий организм в некоторых ситуациях получает слишком много вируса — прорывную инфекцию, с которой клетки иммунной памяти сразу не справляются.

Важно, чтобы мы видели, что везде ситуация схожая — несмотря на рост заболеваемости, тяжелых случаев среди вакцинированных гораздо меньше. У нас примерно вдвое снизилось число тяжелых случаев в отношении к выявленным случаям заражения. Но мы видим, если прошел длительный срок с момента вакцинации, то иммунная система начинает ослабевать и забывать вирус. Поэтому в отдельных группах принято решение о поддерживающей вакцинации.

Как помог локдаун и вакцинация?

Мы наблюдаем за разными показателями. Первый — распространенность инфекции среди населения (общее число тесты против позитивных результатов) — снизилось на 5% и стабилизировалось. Но одно дело — тесты для скрининга — школ, работы — по слюне. Другое — тестирование в случае симптомов по носоглоточному смыву — тут последнее время снижение позитивных результатов не произошло. Значит, общество разделилось на две части: одну из них затронули меры локдауна — они не ходили в магазины, на работу, в театры, не ездили в транспорте.

Заражение в семьях осталось на прежнем уровне. В итоге часть популяции, которую меры не затронули. Они ездили в транспорте, слабо используя меры защиты. И там трансмиссия продолжалась, а сейчас эти две части снова объединятся. Плюс сезонный фактор — осень и начало зимы люди больше находятся внутри помещений. В итоге мы не можем исключить роста заболеваемости. Мы видим, что заболеваемость выросла в средней Европе — Австрия, Нидерланды, Германия, Польша… Надо считаться с тем, что охват иммунизацией в группах риска у нас недостаточен.

Где самые высокие риски заражения?

Инфекция распространяется воздушно-капельным путем. Везде, где риск контакта с человеком с симптомами или стертыми симптомами. Мы знаем, что зараженный человек начинает выделять вирус за два дня до симптомов. Очень легко выявить цепочку в семье — мы видим, кто первый заболел, кто второй, кто третий. На работе — тоже ясно. Но если в семье и на работе зараженных нет, то обычно люди не знают, где заразились: в магазине, транспорте, кино? Поэтому все места, где есть контакт меньше двух метров с возможным источником инфекции, это все высокий риск. Но мероприятия на ограничение контактов в магазинах, транспорте и местах встреч сработали — значит, там заражения были.

Было ли ошибкой разрешать культурные мероприятия для привитых без масок?

Решение принималось летом, когда заболеваемость была низкой, а вакцинированные заражались минимум на 50% реже. Решение о том, что в чрезвычайной ситуации были ограничения и для вакцинированных — правильное. Сейчас снова минимальные ограничения для вакцинированных. Но все равно надо использовать маску, а лучше иногда и респиратор.

Чем опасно носить маску "без носа"?

Да, кашляя, чихая и разговаривая, человек выделяет больше капель с вирусом через рот. Через нос чаще выделяются маленькие дисперсные капельки, которые образуют инфекциозное облако, способное висеть в воздухе час и больше. Куда направится это невидимое облако инфекции трудно предугадать — зависит от вентиляции. Особенно вероятно горизонтальное перемещение в транспорте. Надевая маску правильно, мы защищаем входные ворота инфекции.

Какой уровень вакцинации нужен для прежней жизни?

Главное — как вакцинация распределяется по возрастным группам. Хоть до 95% можно привить, но если уровень для людей старше 70 лет низкий — нагрузка на больницы будет высока. Пожилые люди контактируют с родственниками… Как снижалась заболеваемость после введения локдауна — первая неделя снижалось число заболевших до 50 лет, а для более взрослых она продолжала идти вверх еще неделю. Связано это с тем, что мероприятия меньше затронули пожилых людей, их жизнь мало поменялась. Но когда стали меньше заболевать дети и внуки — основные распространители, а инфицирование снизилось и у сениоров.

Что дадут бустеры?

За эффектом бустеров в мире и Латвии у нас следит независимая Консультативная группа по иммунизации. И видно, что эффективность вакцины от заражения снижается особенно после 6 месяцев. Но в отношении госпитализации и тяжелого хода такого снижения эффективности нет… С конца списка по уровню вакцинации Латвия поднялась до девятого места с конца. В первую очередь речь идет о группах риска — по возрасту, хроническим болезням или работа с повышенным риском. Как сильно бустер усиливает иммунитет — будем наблюдать.

Каких ждать новых вариантов вируса?

С повсеместным распространением "дельты" вот уже полгода ничего нового и более опасного не появилось. Некоторые эксперты считают, что может новых и не будет. Но тут делать прогнозы сложно.