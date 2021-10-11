Чековая лотерея: победителей просят подать заявки, главные сферы следующих месяцев — красота и здоровье

В воскресенье, 10 октября, в передаче SuperBingo на TV3 объявили сентябрьских победителей чековой лотереи. В рамках лотереи, которую проводит VID, в сентябре было зарегистрировано 819 762 чеков, квитанций, билетов и счетов. Всего за месяц было разыграно 39 традиционных денежных призов по 100 евро каждый, три денежных приза по 500 евро каждый и пять дополнительных призов.

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Победители лотереи должны подать заявку в системе электронного декларирования (EDS) до 9 ноября 2021 года включительно. Те, чей сентябрьский чек попал в ежегодную лотерею, должны подать заявление до 24 октября этого года включительно. Если на участие в годовой лотерее попал счет, участнику нужно будет предоставить также распечатку банковского платежа.

До конца года особые сферы, в которых разыграют три дополнительных денежных приза по 500 евро каждый — парикмахерские, косметические процедуры и стоматология.

Октябрьские чеки и счета, оплаченные в интернете, можно зарегистрировать на сайте (здесь) до 5 ноября. Победителей объявят 14 ноября.

Каждый месяц участники чековой лотереи могут претендовать на 35 призов по 100 евро каждый, три приза по 5 тысяч евро каждый и один приз размером в 10 тысяч евро. Также каждый месяц разыгрывают три приза по 500 евро каждый только среди чеков из особой сферы. Общий денежный фонд лотереи — в месяц 30 тысяч евро, а годовой лотерее это 70 тысяч евро.

Чековую лотерею проводит VID. Цель мероприятия — повысить уровень честной конкуренции и способствовать добровольной уплате налогов. В Латвии чековая лотерея проводится впервые, но в мире это довольно распространенная практика.