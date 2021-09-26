Чековая лотерея принесла в госбюджет дополнительные 4 миллиона евро

В результате прямого и косвенного воздействия чековой лотереи за два года доходы бюджета увеличились на 4 084 835 евро, сообщает VID.

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В период с 1 июля 2019 года по 31 августа 2021 года предприниматели по запросу VID подали 1727 уточняющих деклараций, дополнительно задекларировав налоги почти на 2,6 миллионов евро. А в результате 54 проверок, проведенных VID, были наложены штрафы на общую сумму 26 925 евро. Таким образом прямое влияние чековой лотереи на доходы госбюджета составило 2 605 515 евро за два года.

Помимо прямого воздействия чековой лотереи, VID также оценивает ее косвенное влияние. Из-за того, что клиенты более активно запрашивают чеки и квитанции, большее количество сделок регистрируется через кассы.

Больше всего косвенное влияние чековой лотереи заметно в сферах защиты здоровья, розничной торговли, пищевой промышленности и оптовой торговли. Предполагаемый косвенный результат чековой лотереи в период с 1 июля 2019 года по 30 июня 2021 года может составить до 375 800 евро за первый год лотереи и около 1 103 520 евро за второй год лотереи.

Таким образом за два года работы чековой лотереи, доходы бюджета были увеличены на 4 084 835 евро.

С 1 июля, когда в Латвии впервые ввели чековую лотерею, жители зарегистрировали более 30 миллионов платежных документов. Это позволило VID выявлять и предотвращать различные нарушения предпринимателей, а также достичь более полной регистрации доходов предприятий в кассах.

Чековая лотерея продолжается, в ней может участвовать каждый житель. Для этого нужно зарегистрировать платежные документы (чеки, квитанции, билеты и счета) ценностью от 5 евро на сайте www.cekuloterija.lv. Документ, подтверждающий сделку должен быть должен быть выдан на товар или услугу, полученную от налогоплательщика, зарегистрированного в Латвии.