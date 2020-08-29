Чекушин: одной из главных проблем Риги является уровень дохода низших слоев населения
Foto: DELFI

Лидер списка партии "Согласие" на внеочередных выборах в Рижскую думу Константин Чекушин считает, что одной из самых главных проблем Риги являются доходы низших социальных слоев населения. Он уверен, что "Согласие" и он сам смогут добиться повышения уровня доходов рижан.

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Помимо этого, Чекушин в разговоре с LETA обратил внимание на проблему готовности школ к потенциальной новой волне Covid-19. Политик утверждает, что готов провести ревизию учебных заведений, чтобы добиться улучшений.

Также кандидат от "Согласия" добавил, что представляемая им партия готова сотрудничать в РД с представителями всех партий.

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Константин Чекушин "Согласие"
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