"Человеческая ошибка": Павлютс прокомментировал вакцинацию подростков неправильными вакцинами
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Узнав о том, что более сотни подростков получили вакцины от Covid-19, не предназначенные для несовершеннолетних, специалисты связались с семьями привитых и следили за здоровьем детей, заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс (AP!) в передаче "Rīta panorāma" на LTV. Он также упомянул, что "по большому счету это была человеческая ошибка".

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Павлютс рассказал, что от привитых не предназначенными для них вакцинами подростков поступило одно сообщение о побочных эффектах. После данного случая работа была усилена, были привлечены Инспекция здравоохранения и поставщики услуги, подчеркнул политик. Он также отметил огромную нагрузку в стране, связанную с вакцинацией.

"Да, есть такие ситуации, в которых люди получили не предназначенные их возрастной категории вакцины. Скажу самое главное — ничего страшного не произошло. Мы следили за этой ситуацией", — сказал министр здравоохранения.

Ранее уже сообщалось, что 143 подростка в Латвии получили вакцину, не разрешенную для прививки несовершеннолетних. До прошлой недели 117 молодых людей в возрасте 12-17 лет были привиты вакциной Janssen, еще 26 получили вакцины Astra Zeneca. Обе вакцины пока не разрешено использовать для детской и подростковой вакцинации против Covid-19.

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