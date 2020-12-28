"Человеком Европы" в 2020 году стала председатель Конституционного суда Санита Осипова
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"Человеком Европы" в 2020 году стала председатель Конституционного суда (КС) Санита Осипова

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В этом году на титул по результатам голосования претендовали также премьер-министр Кришьянис Кариньш и молодежный активист Наталия Книпше.

Голосовавшие за Осипову указали, что она своей деятельностью приближает Латвию к европейским ценностям, терпеливо и интеллигентно разъясняет основные ценности государства широкой общественности. Также отмечена способность Осиповой успешно совмещать работу профессионального судьи с работой лектора и исследователя.

В своем видеообращении председатель КС отметила, что 2020 год был особенным и очень сложным годом, который заставил всех быстро меняться, а КС неожиданно стал катализатором борьбы за ценности в обществе, которая назревала уже давно. Она подчеркнула, что высшая ценность, которую нужно уважать, - это человеческое достоинство.

Титул уже 23-й год подряд присуждается человеку, который своим трудом внес наибольший вклад в популяризацию Латвии в Европе и интеграцию европейских ценностей в Латвии.

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LETA

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LETA
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