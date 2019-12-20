"Человеком Европы в Латвии" стал музыкант Ральф Эйландс

Титул "Человека Европы в Латвии" достался в этом году музыканту Ральфу Эйландсу.

Имя победителя, который определился в ходе публичного голосования, назвал сегодня на торжественной церемонии президент Латвии Эгил Левитс.

В пятерку самых популярных кандидатов входили также директор фестиваля Lampa и исполнительный директор фонда открытого общества Dots Иева Морица, исполнитель главной роли в фильме "Души в снежном вихре" Ото Брантевиц, и. о. генерального секретаря Еврокомиссии Илзе Юхансоне и председатель Цесисской думы Янис Розенбергс.

Кандидаты на титул "Человека Европы в Латвии" были выдвинуты осенью. В первую десятку входили также руководитель Латвийской ассоциации журналистов Арта Гига, посол Латвии в Великобритании и Северной Ирландии Байба Браже, режиссер фильма "Олег" Юрис Курсиетис, председатель правления Объединения свободных латыше мира Кристине Саулите, врач и профессор Угис Грунтманис.

В прошлом году титул "Человека Европы в Латвии" получил нынешний президент Эгил Левитс.