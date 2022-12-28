"Человеком Европы в Латвии" стал создатель "твиттер-конвоя" Познякс

Титул "Человека Европы в Латвии" 2022 года получил создатель "твиттер-конвоя" Рейнис Познякс.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По результатам общественного голосования на титул претендовали мэр Риги Мартиньш Стакис, руководитель центра Europe Direct Dienvidlatgale Оскарс Зугицкис и Познякс.

Этот титул присуждается человеку, который своими делами внес значительный вклад в укрепление общих ценностей Европы в Латвии и укрепление имиджа Латвии в Европе.

Титул присуждался в этом году в 25-й раз.

Проект "твиттер-конвой" занимается отправкой в Украину машин скорой помощи, внедорожников, автобусов для снабжения и передислокации.