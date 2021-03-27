Человеком года в медицине стала главврач Центра туберкулеза и заболеваний легких Андра Цируле
Foto: LETA

Титул “Человек года в медицине 2020” завоевала главный врач Центра туберкулеза и заболеваний легких Рижской Восточной клинической университетской больницы Андра Цируле, а “Событием года в медицине” стало тестирование слюны на Covid-19, сообщает LETA со ссылкой на Латвийское общество врачей.

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Во время открытия церемонии награждения президент Латвии Эгилс Левитс от имени народа выразил “наиглубочайшую благодарность вам, работникам сферы здравоохранения, за вашу самоотверженность, осознание миссии и работу”. Он отметил, что во время пандемии не всегда учитывались рекомендации экспертов, что приводило к болезненным ударам. “Только основываясь на научных выводах и рациональном взгляде на мир, нам всем удастся остановить вирус”, - сказал Левитс.

Андра Цируле стала человеком года благодаря своим способностям руководить. На неё всегда можно положиться, считают коллеги. Её толерантность, сочувствие, отзывчивость и навыки руководителя были крайне важны в прошлом году во время пандемии Covid-19. Особенно во время второй волны осенью и зимой, когда надо было мобилизовать сотрудников для нередко сверхчеловеческой работы.

В свою очередь, приз “Вклад в медицину” достался доктору медицинских наук, члену правления Рижской 1-й городской больницы, хирургу Андрею Паварсу. Он внес неоценимый вклад в обучение студентов и резидентов, а также воспитал целое поколение хирургов, указали в Обществе врачей.

“Событием года в медицине” стало тестирование слюны на Covid-19, разработанное E. Gulbja laboratorija. Эти тесты позволили Латвии нарастить объемы тестирования, а также прославились за рубежом.

Семейным врачом года стала Илзе Скуя. Врачом-специалистом года стал травматолог Андрей Элксниньш-Финогеев из Даугавпилсской региональной больницы. Зубным врачом года объявлена Дана Буртниека (Dentalfix). Помощником врача года стал Геннадий Русанов из Службы неотложной медицинской помощи. Медсестрой года избрана медсестра Рижского роддома Ольга Цереля. Помощником медсестры года стала Гунта Маслинарска из стационара “Бикирниеки”. Титул фармацевта года достался главе даугавпилсской Latvijas aptieka Динаре Гедзюне. Акушеркой года стала Диана Залепска (Северокурземская региональная больница). Титул функционального специалиста года получили аудиологопед Инга Рутмане-Лазда. Больницей года стала Даугавпилсская региональная больница. Доцентами года объявлены Зане Витенберга-Верза (РСУ) и Агате Галуза (ЛУ). Молодым врачом года стала резидент педиатрии Детской больницы Дана Исарова.

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