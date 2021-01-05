Чем Рижская дума готова помочь пострадавшим из взорвавшегося дома в Агенскалнсе

Во вторник, 5 января, на заседании Комитета по вопросам жилья и среды заслушали информацию о последствиях взрыва и пожара в доме, на ул. Мелнсила, 2. В целом в этом доме в 12 квартирах проживали 23 человека, сообщили порталу Delfi в пресс-службе Рижской думы.

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Как пояснил председатель правления обслуживающей организации Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) Роналдс Нейманис, в настоящий момент развалины здания охраняет Рижская муниципальная полиция. Они будут выполнять свои обязанности до вечера 7 января. Строительные специалисты визуально осмотрели здание снаружи. Но для принятия решения такого обследования недостаточно. Информация передана в Государственную полицию, сотрудники которой проводят свои экспертизы, собирают доказательство и проводят следственные действия.

В настоящий момент RNP проводит расчеты, в какую сумму обойдется демонтаж и консервация, и надеется, что уже к концу недели опасная часть здания будет демонтирована, чтобы освободить проезжую часть и возобновить транспортное движение, а также разрешить владельцам жилья собрать уцелевшие вещи.

Эксперты считают, что часть дома, которая стоит под крышей, можно восстановить. Но окончательное решение можно будет принять только после того, как техники смогут попасть в здание.

Окончательное решение о дальнейшей судьбе дома смогут принять на общем собрании собственники жилья.

Обсудив ситуацию, депутаты комитета согласились, что муниципальной полиции надо продолжать охранять место трагедии. Ранее же владельцы квартир сообщили, что им предложили взять на себя затраты на охрану, что обходится в 600 евро в месяц. Таких денег у собственников нет.

Глава комитета Инга Гулбе также сообщила, что собственники должны обратиться за помощью в Рижскую думу. Пострадавшие могут рассчитывать на помощь в решении жилищного вопроса. Тем, кому необходима крыша над головой, мэрия может предоставить лишь комнату в общежитии самоуправления.

После окончания строительной экспертизы можно будет рассмотреть вопрос о предоставлении другой помощи пострадавшим. Если здание придется сносить, они могут рассчитывать на право найма муниципального жилья. Правда, там своя очередь.

При решении о восстановлении дома или его части, владельцы могут получить единовременное пособие в размере до 10 000 евро.