Чем занимается бывшая глава МВД Мария Голубева? Переехала в Берлин и может баллотироваться в Европарламент
Foto: Evija Trifanova/LETA

Чем сейчас занимается бывшая министр внутренних дел Мария Голубева? Издание Kas Jauns выяснило, что у Голубевой большие долги и никаких сбережений, а журнал Privatā Dzīve сообщает, что Голубева, вероятно, будет баллотироваться на предстоящих выборах в Европарламент.

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После неудачи в выборах в Сейм Голубева больше не состоит в правлении партии "Движение за!".

В прошлом году Голубева вместе с женой Дианой Иелеей отдыхала в Италии, а теперь обе женщины переехали в Германию. Голубева получила стипендию академии Роберта Боша — единственная из Латвии, и сейчас работает над проектом, связанным с европейской помощью Украине и Молдове.

Как бывшая министр пояснила изданию Privata Dzīve, на стипендию могли претендовать представители неправительственных организаций, бывшие политики, активисты и мыслители — люди, которые что-то делали для других.

Проект исследовательской группы продлится до лета, и именно столько Голубева проживет в Берлине. На время проекта ей предоставили жилье в Берлине.

"После этого я либо поеду куда-то еще заниматься исследованиями, либо вернусь домой", — рассказывает изданию Голубева.

За границей Голубева продолжает следить за текущими событиями во внутренней политике Латвии и называет своего преемника Мариса Кучинского профессионалом.

Говоря о планах на будущее, Голубева признает, что может баллотироваться на выборах в Европарламент в 2024 году.

Как пишет "Kas Jauns", согласно последней декларации чиновника, у Голубевой нет сбережений, но есть долг — более 120 тысяч евро. Она ездит на Nissan Juke 2018 года выпуска и владеет земельными участками в Риге и Сабиле, а также постройкой в Риге.

Этим летом Голубева отметит свое 50-летие.

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