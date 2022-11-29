Через два года девятиклассники будут сдавать проверочную работу по социальным, естественных наукам и технологиям

Уже в 2024/2025 учебном году выпускники 9-х классов должны будут сдавать государственную проверочную работу, в которую войдет содержание социальных и гражданских наук, естественных наук и технологий. Такие поправки внесло правительство в Правила "О государственном стандарте основного образования и образцах программ основного образования", сообщает агентство LETA.

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При этом и в 2022/2023 и в 2023/2024 учебных годах будет организована междисциплинарная проверочная работа, но пока в форме мониторинга. Цель — проверить знания и навыки учащихся по предметам, которые будут через два года интегрированы в государственную проверочную работы и апробировать содержание такой работы и критерии оценки.

Также 2022/2023 учебном году выпускники 9-х классов будут сдавать уже государственную проверочную работу по иностранному языку, поскольку программы основного образования, реализуемые учебными заведениями, обеспечивают изучение как минимум одного официального языка ЕС как первого иностранного.

В правилах правительство уточнило виды государственных проверок на уровне общего основного образования (9 классов). Изменения определяют различные виды государственных проверок на этапе общего основного образования — экзамены, централизованные экзамены и мониторинговые работы, что позволит расширить возможности получения более разноплановых данных об успеваемости учащихся по различным направлениям обучения.

Целью государственной проверочной работы — оценка успеваемости обучающихся по предмету, выявление и оценка степени освоения плановых достижимых результатов, определенных правилами Кабинета министров.

Правила предусматривают, что Государственный центр содержания образования предлагает ежегодно определять вид и время проведения экзаменов и проверок до начала каждого учебного года при том, что сами испытания проходят в конце учебного года.

Содержание и порядок проведения экзамена разрабатываются и определяются Государственный центр содержания образования, а его оценка осуществляется в образовательном учреждении. Экзамен проводится по окончании основного образования в соответствии с правилами.

Централизованный экзамен определяется в правилах как государственная проверочная работа, созданная по особой методика и проводящаяся в едином порядке для всех учащихся на общенациональном уровне. Централизованные экзамены проводятся по конкретному предмету в рамках программ основного и общего среднего образования. Содержание и процедуру централизованного экзамена разрабатывает также Государственный центр содержания образования.

В свою очередь, мониторинговая работа — это государственная проверочная работа по одному или нескольким предметам, содержание и порядок проведения которой разрабатывается и определяется Государственным центром содержания образования. При этом результат, полученный в рамках мониторинговой работы в процессе обучения, в соответствии с ранее разработанной методикой образовательного учреждения может быть использован для оценки успеваемости обучающегося в конце учебного года. Это будет дополнительный информативный инструмент для оценки достижений ученика.