Через две недели у 52 000 латвийцев может закончиться срок действия сертификатов Covid-19

К 15 февраля примерно у 52 000 жителей Латвии, не получивших бустерную дозу вакцины, закончится срок действия сертификатов Covid-19. Об этом свидетельствуют данные Национальной службы здоровья (НСЗ).

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Как уже сообщалось раньше, с 15 февраля полностью вакцинированным лицом будет считаться житель Латвии, у которого с момента первичной вакцинации производства Janssen прошло не более 150 дней или же не более 270 дней с момента получения второй дозы вакцин других производителей. По истечении этого срока, чтобы считаться вновь вакцинированным, нужно будет получить бустерную дозу.

В отделе проекта вакцинации НСЗ сообщили, что в конце недели будет проведена рассылка напоминаний тем жителям, кто еще не получил бустерную дозу.

На 31 января 2021 года бустерную дозу получили уже 447 009 жителей Латвии или 44% от 1 018 833 жителей, для которых пришел срок получить бустер. В свою очередь, из 332 000 латвийцев в возрасте старше 60 лет, для которых наступило время получить бустерную вакцину, это сделали 195 138 человек, т. е. 59%.

Вакцинироваться или получить бустерную вакцину можно у семейного врача, в кабинетах вакцинации медицинских учреждений, а также в 21 центре вакцинации в Риге, а также по всей Латвии. Врачи напоминают, что также привиться можно в пунктах вакцинации в торговых центрах и на выездной вакцинации.