Через две недели в Латвии появятся недорогие тесты для массовых проверок, переболел ли уже человек Covid-19

Предприятие Centrālā Laboratorija начало предлагать латвийцам тест на наличие антител к Covid-19 — с их помощью человек сможет узнать, переболел ли он уже коронавирусом или нет, пишет nra.lv.

Стоимость теста составляет 15 евро, и он не является экспресс-анализом, а дает вероятность точного результата в 99%, а если человек болел уже длительное время назад, то и 100%.

Также представители Centrālā Laboratorija обещают, что через две недели станут доступны тесты для массовых проверок населения, причем они будут значительно дешевле. Результат станет известен в течение суток: если человек утром сдал анализы, то уже к вечеру сможет узнать, переболел ли он Covid-19 или нет.