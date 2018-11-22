Через неделю в Латвии могут открыться первые лыжные трассы

В середине или второй половине следующей недели в Латвии могут открыться первые лыжные трассы, в основном в Видземе.
По прогнозам Global Forecast System, с понедельника, 26 ноября станет достаточно холодно, чтобы можно было начать производство искусственного снега на лыжных трассах к востоку от Риги. В середине — второй половине следующей недели температура воздуха местами в восточной части Латвии ночью может опуститься ниже -10 градусов, небольшой мороз ожидается на всей территории страны.
Естественный снежный покров на большей части территории Латвии на следующей неделе будет меньше 5 см, больше снега может выпасть лишь местами. Самый большой снегопад прогнозируется в начале следующей недели на территории к югу от Рижского морского залива — в Риге, Юрмале, Елгаве, Добеле и окрестных краях.
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