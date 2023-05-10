Через пару лет празднование 9 мая можно будет полностью искоренить, надеется глава МВД

Через пару лет любые празднования 9 мая в Латвии могут быть полностью искоренены, такую ​​надежду выразил министр внутренних дел Марис Кучинскис ("Объединенный список") в интервью телеканалу TV3

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Еще несколько лет, и мы сможем полностью убрать красный цвет с 9 мая, — заявил политик, признав при этом, что изменения в сознании людей происходят медленнее.

По словам Кучинскиса, 9 мая в Латвии было относительно мирным. Самые большие потоки людей к памятным местам наблюдались в Саласпилсе и Даугавпилсе. Также ночью полиция задержала нескольких человек, запускавших фейерверки.

К 23:30 вторника, 9 мая, Государственная полиция возбудила 35 дел об административных правонарушениях и четыре уголовных процесса. Также в связи с празднованием 9 мая полиция задержала 26 человек.

Наибольшее количество дел об административных правонарушениях возбуждено в Рижском регионе — всего 22. В Рижском районе задержан 21 человек. В то же время в Латгалии возбуждено восемь производств об административных правонарушениях и четыре человека задержаны в административном порядке. В Видземе в течение дня было возбуждено четыре процесса об административных правонарушениях, а в Земгале и Курземе — по два.

В этом году 9 мая было выявлены нарушения, связанные с возложением цветов, в том числе — размещение запрещенной символики в местах, где раньше стояли демонтированные советские памятники, использование символов военной агрессии таких как "георгиевская ленточка" в других общественных местах. Также возбуждено дело об административном правонарушении за неповиновение законным требованиям полиции, нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и так далее.

Также во вторник Государственная полиция возбудила четыре уголовных процесса — два в Риге и два в Даугавпилсе. По одному из таких уголовных процессов задержаны два человека — за оправдание войны, которую ведет Россия. По всем уголовным процессам продолжаются следственные действия.

Во вторник, на всей территории Латвии действовал законодательный запрет на проведение публичных мероприятий, связанных с празднованием победы во Второй Мировой войне по советско-российской традиции — 9 мая. Единственно, что было разрешено — возложение цветов на кладбищах. Государственная полиция заранее предупредила, что возложение цветов к местам снесенных советских памятников приравнивается к агрессии и будет пресекаться.