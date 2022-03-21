Министерство культуры Латвии обратилось к Министерству иностранных дела ЛР с просьбой включить в список нежелательных в Латвии лиц более 20 деятелей российской культуры. В него среди прочих попала и Илзе Лиепа.

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"Принимая во внимание состоявшееся 18 марта в Москве, на стадионе "Лужники" прокремлевское мероприятие, которое было организовано в честь аннексии Крыма и в качестве поддержки развернутых в данный момент Россией военных действий в Украине, министр культуры Наурис Пунтулис обратился в МИД Латвии с просьбой рассмотреть возможность включения участников мероприятия в список нежелательных лиц в Латвии, а также запретить им въезд в Латвийскую Республику", — говорится в официальном заявлении Минкульта ЛР.

В черный список включены следующие представители российской культуры: Полина Гагарина, Сергей Жуков, Алексей Потехин, Тимур Юнусов, Николай Расторгуев, Виталий Локтев, Александр Ерохин, Сергей Перегуда, Дмитрий Стрельцов, Алексей Тарасов, Павел сучков, Алексей Кантур, Наталья Подольская, Витория Дайнеко, Владимир Машков, Дмитрий Певцов, Никита Михалков, Илзе Лиепа, Виктория Цыганова, Стас Михайлов, Валерий Гергиев и другие.