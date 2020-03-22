Чешский военный самолёт привёз в Ригу латвийских репатриантов

В воскресенье в Рижском аэропорту приземлился военный самолет, который привез в Латвию из Чехии 24 латвийцев. Об этом у себя в Twitter сообщил министр обороны Артис Пабрикс.

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Министр поблагодарил все стороны, которые сделали этот рейс возможным — Министерство обороны, Министерство иностранных дней и Бюро премьер-министра Чехии.

В ближайшие дни airBaltic доставит латвийцев из Соединенного Королевства, Турции, Грузии, Нидерландов и Объединенных Арабских Эмиратов.

С полным списком рейсов, разрешенных Министерством сообщения можно ознакомиться здесь. Рейсы AirBaltic и информация о билетах доступны здесь.





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