Чешский военный самолёт привёз в Ригу латвийских репатриантов

В воскресенье в Рижском аэропорту приземлился военный самолет, который привез в Латвию из Чехии 24 латвийцев. Об этом у себя в Twitter сообщил министр обороны Артис Пабрикс.
Министр поблагодарил все стороны, которые сделали этот рейс возможным — Министерство обороны, Министерство иностранных дней и Бюро премьер-министра Чехии.
В ближайшие дни airBaltic доставит латвийцев из Соединенного Королевства, Турции, Грузии, Нидерландов и Объединенных Арабских Эмиратов.
С полным списком рейсов, разрешенных Министерством сообщения можно ознакомиться здесь. Рейсы AirBaltic и информация о билетах доступны здесь.
⚜️ Сегодня военным самолётом вооруженных сил Чехии наши дети были возвращены домой! Даугавпилс говорит БОЛЬШОЕ СПАСИБО...Posted by Andrejs Elksniņš - Андрей Элксниньш on Sunday, 22 March 2020