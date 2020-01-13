"Честь служить Риге" не поддерживает отставку Бурова

Партия "Честь служить Риге" (ЧСР) решила не поддержать требование партнеров по коалиции отправить в отставку мэра Риги Олега Бурова (ЧСР). Об этом агентству LETA сообщил председатель "Честь служить Риге" Андрис Америкс.

Таким образом, "Согласие" и блок "Риге!" не набирают достаточно голосов, чтобы свергнуть мэра Риги. В обеих политических силах 20 депутатов, а для свержения мэра необходим 31 голос.

Америкс призвал партнеров по коалиции отозвать свои подписи за отставку Бурова и продолжить работу.

В свою очередь, для оппозиции важно, чтобы ни один из нынешних вице-мэров в случае отставки Бурова не стал исполняющим обязанности мэра Риги. Поэтому оппозиционные партии пока не отказываются от идеи сбора подписей за отставку обоих вице-мэров.

Депутат Виестурс Зепс (Развитию Латвии) сказал агентству, что оппозиция может подать подписи в ближайшие дни. По его словам, пока неясно, пользуются ли вице-мэры поддержкой, оппозиция не может принять решение, поддерживать ли Бурова на должности мэра.

Как уже сообщалось, на прошлой неделе политики партии "Согласие" и блока "Риге!" заявили, что требуют отставки мэра Риги, так как они не могут с ним сработаться. Партии не хотят покидать коалицию и готовы продолжить сотрудничество с ЧСР.

Главной претензией партнеров по коалиции является то, что Буров "единолично взял на себя управление коалицией" и он не консультируется с партнерами во время принятия решений.