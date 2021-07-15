Четверг будет жарким и солнечным; в атмосфере — повышенное содержание пыли
Foto: Shutterstock

В четверг, 15 июля, в Латвии будет солнечно и малооблачно, после обеда и вечером возможны дождь и гроза.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Температура воздуха будет колебаться в пределах +29..+33 градусов, на градус меньше будет на побережье.

Ожидается слабый ветер, безветрие, на побережье — морской бриз.

С юго-запада будет нарастать концентрация в атмосфере пыли из Сахары, более всего это будет ощущаться в Южно-Курземском крае и Лиепае. Повышенное загрязнение воздуха микроскопическими пылинками прогнозируется главным образом на побережье, в том числе — в Риге.

В столице будет сухая и преимущественно солнечная погода, слабый ветер переменчивого направления. Температура воздуха поднимется до +32, чуть прохладнее — на побережье.

Погодные условия определяются зоной пониженного давления. Атмосферное давление — 1012-1014 гектопакселей на уровне моря.

До пятницы в Латвии действует красное предупреждение о жаре до +34 градусов. Сохраняется высокий уровень солнечной ультрафиолетовой радиации.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

3

Source

LETA
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Семь музеев Таллинна, расположенных в уникальных местах
Будни заключенных в тюрьмах – строгий распорядок дня и рутина
По пятам мерзавцев и страшных тайн. Подборка детективных фильмов и сериалов
Сильнее сильного. Лучшие фильмы о супергероях
Весь Таллинн за три дня: 72-часовой гид по столице
Не отворачивайся! Поддерживай и участвуй!
Эксклюзивный обзор: рождение Вентспилского Центра науки и инноваций VIZIUM
Создается виртуальный тур по маякам Латвии