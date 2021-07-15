Четверг будет жарким и солнечным; в атмосфере — повышенное содержание пыли

В четверг, 15 июля, в Латвии будет солнечно и малооблачно, после обеда и вечером возможны дождь и гроза.

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Температура воздуха будет колебаться в пределах +29..+33 градусов, на градус меньше будет на побережье.

Ожидается слабый ветер, безветрие, на побережье — морской бриз.

С юго-запада будет нарастать концентрация в атмосфере пыли из Сахары, более всего это будет ощущаться в Южно-Курземском крае и Лиепае. Повышенное загрязнение воздуха микроскопическими пылинками прогнозируется главным образом на побережье, в том числе — в Риге.

В столице будет сухая и преимущественно солнечная погода, слабый ветер переменчивого направления. Температура воздуха поднимется до +32, чуть прохладнее — на побережье.

Погодные условия определяются зоной пониженного давления. Атмосферное давление — 1012-1014 гектопакселей на уровне моря.

До пятницы в Латвии действует красное предупреждение о жаре до +34 градусов. Сохраняется высокий уровень солнечной ультрафиолетовой радиации.