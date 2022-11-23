Четверг в Латвии будет пасмурным, возможен снег

В четверг в Латвии сохранится преимущественно облачная погода, местами возможен небольшой снег, прогнозируют синоптики.
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Будет дуть легкий восточный ветер. Температура воздуха ночью понизится до -2..-6 градусов, а днем воздух прогреется до +2..-3 градусов.
В Риге четверг будет пасмурным, без существенных осадков. При слабом восточном ветре температура воздуха ночью составит -3 градуса, днем -1 градус.
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