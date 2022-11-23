Четверг в Латвии будет пасмурным, возможен снег
Foto: DELFI

В четверг в Латвии сохранится преимущественно облачная погода, местами возможен небольшой снег, прогнозируют синоптики.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Будет дуть легкий восточный ветер. Температура воздуха ночью понизится до -2..-6 градусов, а днем ​​воздух прогреется до +2..-3 градусов.

В Риге четверг будет пасмурным, без существенных осадков. При слабом восточном ветре температура воздуха ночью составит -3 градуса, днем ​​-1 градус.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Школа = cтресс. Как с ним бороться?
Школа = cтресс. Как с ним бороться?
Устойчивость – это не спасение мира, а экономия ресурсов и денег
Борешься с высоким кровяным давлением? Жирные кислоты Омега-3 помогут тебе
Как укреплять организм и иммунитет осенью и зимой
Цвета и узоры: как выбрать лучшую комбинацию для фигуры