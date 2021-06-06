Четвертую неделю подряд прививки от Covid-19 получают не менее 100 000 жителей Латвии, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

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В субботу прививки от Covid-19 получили 8373 человека, в том числе первую прививку - 1395 человек, вторую прививку - 6830, а еще 548 человек были привиты вакциной "Johnson&Johnson", для которой требуется всего одна доза.

Всего на этой неделе прививки получили не менее 102 000 человек. В первые шесть дней недели в среднем вакцинировалось около 17 000 человек в день, что больше, чем на прошлой неделе - в среднем около 16 500. Пока что рекордное количество вакцинированных за один день было зафиксировано 28 мая, когда вакцины получили около 24 000 человек.

Вакцинация в субботу проводилась в 49 медицинских учреждениях.

На данный момент первую дозу вакцины от Covid-19 в Латвии получили около 501 000 человек, а около 343 000 завершили процесс вакцинации, что составляет соответственно 26,5% и 18,2% населения Латвии.