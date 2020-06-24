Четвертые сутки подряд в Латвии не зарегистрировано ни одного нового случая Covid-19

За прошедшие сутки было проведено 1276 тестов на коронавирус, все результаты были отрицательными, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Позавчера был госпитализирован еще один заболевший Covid-19, вчера новых госпитализированных не было.

Всего в больницах Латвии находятся восемь пациентов с этим заболеванием, из которых семь — случаи средней тяжести, у одного болезнь протекает в тяжелой форме. Всего из стационаров выписаны 175 пациентов.

За время пандемии в Латвии было проведено 141 713 тестирований на новый коронавирус, выявили 1111 заболевших, из которых 903 вылечились, а 30 умерли.

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией по всему миру превысило девять миллионов человек.