Четвертый день наблюдается много попыток нелегального пересечения латвийско-белорусской границы

Уже четвертый день подряд наблюдается большое число попыток нелегально пересечь латвийско-белорусскую границу, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной охране.

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В понедельник, 13 декабря, пограничники предотвратили 56 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы. Во вторник, 14 декабря, были предотвращены уже 83 таких попытки. В среду, 15 декабря, пограничники предотвратили 69 нарушений границы, а в четверг, 16 декабря, — 60.

Ранее незаконно пересечь границу между Белоруссией и Латвией за сутки в среднем пытались 20-30 человек.

С 10 августа в целом предотвращено незаконное пересечение государственной границы 3187 лицами.

В среду по гуманитарным соображениям одному лицу позволили пересечь государственную границу. Нелегальный иммигрант задержан.

С момента введения чрезвычайной ситуации границу было позволено пересечь 93 лицам по гуманитарным соображениям, а задержаны с начала года 445 граждан третьих стран, незаконно пересекших государственную границу.

Из-за роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы правительство объявило с 11 августа до 10 ноября чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях, а также в Даугавпилсе. В октябре правительство решило продлить чрезвычайную ситуацию до 10 февраля.