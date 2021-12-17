Четвертый день наблюдается много попыток нелегального пересечения латвийско-белорусской границы
Foto: Foto: Edgars Grundšteins

Уже четвертый день подряд наблюдается большое число попыток нелегально пересечь латвийско-белорусскую границу, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной охране.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В понедельник, 13 декабря, пограничники предотвратили 56 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы. Во вторник, 14 декабря, были предотвращены уже 83 таких попытки. В среду, 15 декабря, пограничники предотвратили 69 нарушений границы, а в четверг, 16 декабря, — 60.

Ранее незаконно пересечь границу между Белоруссией и Латвией за сутки в среднем пытались 20-30 человек.

С 10 августа в целом предотвращено незаконное пересечение государственной границы 3187 лицами.

В среду по гуманитарным соображениям одному лицу позволили пересечь государственную границу. Нелегальный иммигрант задержан.

С момента введения чрезвычайной ситуации границу было позволено пересечь 93 лицам по гуманитарным соображениям, а задержаны с начала года 445 граждан третьих стран, незаконно пересекших государственную границу.

Из-за роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы правительство объявило с 11 августа до 10 ноября чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях, а также в Даугавпилсе. В октябре правительство решило продлить чрезвычайную ситуацию до 10 февраля.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать комментарии (1) Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Что поможет сэкономить время на работе и в повседневной жизни?
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Престижная награда Energy Globe Award присуждена Управлению Рижского Свободного порта
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Да будет праздник! Идеи для торжественного оформления стола
Модные тенденции: советы стилиста для праздничных нарядов
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим