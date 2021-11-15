Четыре депутата Сейма не предъявили ковид-сертификат (дополнено)

В понедельник утром шесть депутатов Сейма не предъявили администрации парламента и комиссии по мандатам, этике и заявлениям сертификат о перенесенном заболевании или вакцинации против Covid-19. Впрочем, через несколько часов, уже после заседания комиссии, но перед началом внеочередного заседания Сейма депутаты Алдис Гобземс ("Закон и порядок") и Карина Спруде ("Закон и порядок") всё-таки предоставили парламентской комиссии свои сертификаты.

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Таким образом, свои сертификаты пока не предоставили четыре депутата: Владимир Никонов ("Согласие"); подозреваемый в шпионаже парламентарий Янис Адамсонс, который находится под стражей и не участвует в работе Сейма; Юлия Степаненко ("Латвия на первом месте") и представитель Национального объединения Роман Наудиньш.

Председатель комиссии Янина Курсите-Пакуле сообщила, что сегодня утром она получила от Степаненко отрицательный результат теста на Covid-19 и подтверждение на участие в сегодняшнем заседании Сейма, если это возможно. Однако законом установлено, что отрицательный результат теста считается годным для работы в Сейме, если он сопровождается заключением медицинского консилиума о том, что человек не может вакцинироваться.

Депутат Алдис Адамович ("Новое Единство") спросил, имеет ли депутат право участвовать в работе Сейма, если вакцинация была сделана вчера или сегодня утром, на что получил отрицательный ответ. Руководитель юридического бюро Сейма Дина Мейстере отметила, что в законе четко прописаны документы, на основании которых депутат сможет участвовать в работе парламента с 15 ноября. Если такого документа нет, значит, нет и соответствующих прав, подчеркнула Мейстере.

Закон предусматривает, что депутат должен представить сертификат мандатной комиссии, после чего комиссия соберется, чтобы объявить о нем Сейму на следующем пленарном заседании. Только после этого конкретный депутат сможет продолжить свою работу в парламенте.

Председатель комиссии поинтересовалась на заседании, нужно ли упоминать имена депутатов на заседании Сейма или достаточно указать их число, на что был получен ответ, что "мистическое число" не идентифицирует лица, которые не имеют права участвовать в заседании, и что общественность имеет право знать, чем занимаются депутаты, не участвующие в работе Сейма.

Как уже сообщалось, 12 ноября Сейм в окончательном чтении принял закон "О временных дополнительных требованиях к работе депутатов Сейма и депутатов дум самоуправлений", предусматривающий, что непривитым или не переболевшим Covid-19 депутатам с 15 ноября будет запрещено участвовать в заседаниях Сейма, его комиссий и других институций парламента.

Если первоначально законопроектом предусматривалось, что непривитым депутатам не разрешается участвовать в очных заседаниях, то теперь запрещено участвовать и в дистанционных.

Депутату, не имеющему права участвовать в работе Сейма, приостанавливается выплата ежемесячной заработной платы и компенсаций. Выплата ежемесячной заработной платы и компенсации депутату Сейма возобновляется со дня, когда депутат представит мандатной комиссии сертификат Covid-19.

Если депутат получит и представит сертификат после 15 ноября, мандатная комиссия должна будет доложить об этом на следующем заседании Сейма.