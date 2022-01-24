Четыре экспресс-теста показывают Covid-19, а лабораторный — его отрицает. Почему?

На фоне разгула омикрон-штамма Covid-19 специалисты указывают на возможные ложноотрицательные результаты ставших популярными экспресс-тестов на антиген Covid-19.Правда, хотя и редко, но бывает обратное — по тесту человек якобы "подцепил" болезни, а в лаборатории ее отрицают, cо ссылкой на Латвийское телевидение сообщает rus.lsm.lv.

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В сюжете женщина, столкнувшаяся с подобным, рассказала о своем опыте. "Я сделала первый тест. Пока ждала результат, пошла чистить зубы, собираться на работу. Возвращаюсь — две полоски. Положительный".

Перед походом в лабораторию женщина сделала еще самотесты и в итоге имела на руках четыре теста с положительным результатом. Лабораторный тест показал противоположный результат. "Вечером пришел ответ, что тест отрицательный. Простуда, конечно, тоже была, я плохо себя чувствовала. В итоге я пошла к семейному врачу — и оказалось, что у меня бронхит", — поделилась она.

"Если мы видим, что экспресс-тестирование положительное, а лабораторное отрицательное, это может быть связано со спецификой теста. Может произойти перекрестная реакция — реакция на другой микроорганизм", — пояснил Сергей Никишин, заведующий Национальной референтной лабораторией Рижской Восточной клинической больницы. По его словам, тест может среагировать на другой вирус, который покажет ложноположительный результат Covid-19.

Поскольку поход в лабораторию в последнее время приходится ждать по нескольку дней, редко — но не исключено, что к моменту более основательного теста Covid-19 просто исчезнет.

Никишин подчеркивает, что у всех, как экспресс, так и лабораторных тестов присутствует процент ложных результатов. Разница в том, что можно повторно пройти лабораторный и посмотреть, была ли ошибка при тестировании.