Четыре гражданина РФ отозвали прошения о получении постоянного вида на жительства
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

После того, как Сейм в первом чтении внес поправки в Иммиграционный закон, продлевающие сроки сдачи экзамена по госязыку гражданами России, отозваны четыре прошения о получении вида на жительства (статуса постоянного жителя ЕС), сообщает агентство LETA со ссылкой на Управление по делам гражданства и миграции.

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Таким гражданам России не придется немедленно выехать из Латвии, поскольку они затребовали не постоянный, а временный вид на жительство.

C момента внесения прошлогодних поправок в Иммиграционный закон Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) еще не приняло ни одного отрицательного решения по выдаче постоянного вида на жительство, предусматривающего принудительную депортацию российских граждан из Латвии.

Информация, собранная PMLP, показывает, что в Латвии зарегистрировано 25 317 граждан России. Из них 5100 относятся к возрастной группе старше 75 лет, и им не нужно сдавать экзамен по латышскому языку. Еще 43 гражданина России в возрасте до 14 лет и 20 174 гражданина России в возрасте от 15 до 74 лет.

В четверг Сейм в первом чтении поддержал поправки в Иммиграционный закон, с помощью которых МВД предлагает установить послабления по продлению видов на жительство для граждан России — речь идет о продлении сроков сдачи экзаменов, подаче документов, снятии лимита на сумму регулярных доходов для граждан РФ. Подробно о поправках к Иммиграционному закону — читайте здесь.

Голосование по поправкам в окончательном чтении запланировано на следующую неделю.

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