Четыре партии Сейма требуют созвать внеочередное заседание, чтобы разрешить зрителям присутствовать на ЧМ по хоккею

Депутаты Новой консервативной партии (НКП), Союза “зеленых” и крестьян (СЗК), “Согласия” и KPV LV собрали подписи, чтобы созвать внеочередное заседание Сейма и решить насчет присутствия зрителей на ЧМ по хоккею, сообщает LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Согласно правилам Сейма, президиум обязан созвать заседание в указанный в заявлении день, то есть, сегодня.

Председатель СЗК Эдгарс Таварс сообщил, что за созыв внеочередного заседания подписались более 37 депутатов от партий НКП, СЗК, “Согласия”, KPV LV, а также беспартийные депутаты.

Агентство LETA выяснило, что за допуск болельщиков на чемпионат мира по хоккею выступает НКП, СЗК и “Согласие”. НКП предлагает пускать на чемпионат зрителей, завершивших полный курс вакцинации, либо привитых вакциной AstraZeneca от 22 до 90 дней назад, либо недавно переболевших Covid-19.

В коалиции нет однозначной поддержки этой идее - категорически против выступает партия премьер-министра Кришьяниса Кариньша “Новое Единство” и партия министра здравоохранения Даниэля Павлютса “Развитие/За!”.