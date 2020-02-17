Четыре предприятия претендуют на перестройку Нового Рижского театра

Государственное предприятие Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) получило четыре предложения в рамках закупки по перестройке Нового Рижского театра на улице Лачплеша 25, сообщает агентство LETA.

Предложения подали LNK Industries, Ostas celtnieks, объединение поставщиков 3А - Abora, Argus и AB-rent, а также объединение SBSC - Skonto būve и Skonto Construction.

Победитель и сумма договора будет озвучена через месяц. Сейчас начат процесс оценки предложений.

Чтобы снизить риски получения необоснованно дешевых или необоснованно дорогих предложений, в закупке по перестройке театра указано, что предприятие-победитель должно в последующие пять лет обеспечивать обслуживание инженерных коммуникаций здания, сообщили в VNĪ.

Член правления VNĪ Янис Ивановскис-Пигитс указал, что в положение о закупке включены строгие требования к контролю качества строительства, что может привести к удорожанию изначальных предложений. Однако это поможет сэкономить время и деньги во время строительства. Помимо прочего, в эту закупку включено оборудование, необходимое для залов.

Согласно проекту по перестройке Нового Рижского театра, объем здания будет удвоен, в том числе будут построены подземные этажи с мастерскими. Подвал является одной из важнейших частей проекта театра.

Как уже сообщалось, 9 декабря 2019 года VNĪ и предприятие ReRe būve 1 договорились о завершении судебного процесса, связанного с перестройкой Нового рижского театра. Ранее VNĪ выражало недовольство по поводу безопасности работ, их качества и соблюдения сроков и решило расторгнуть договор со строительным предприятием. ReRe būve 1 не согласилось с расторжением договора и обратилось в суд.