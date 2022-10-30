Четыре рижских предприятия объединились под общим названием Rīgas nami

В начале ноября завершится объединение четырех рижских муниципальных предприятий Rīgas nami, Rīgas pilsētbūvnieks, Rīgas Centrāltirgus и Rīgas serviss под общим названием Rīgas nami, сообщает пресс-служба Рижской думы.

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С учетом завершения процесса реорганизации подано заявление в Регистр предприятий зафиксировать вступление в силу реорганизации: предприятия SIA Rīgas pilsētbūvnieks, Rīgas Centrāltirgus и Rīgas serviss исключены из коммерческого регистра и добавлены к SIA Rīgas nami.

Процесс объединения муниципальных предприятий Rīgas nami, Rīgas pilsētbūvnieks, Rīgas Central Market и Rīgas serviss начался в 2021 году. Такое решение было принято для того, чтобы перейти к максимально удобной системе управления недвижимостью, сделав административную работу более эффективной.

Сотрудники, которые работают в SIA Rīgas pilsētbūvnieks, Rīgas Central Market и Rīgas service, продолжат работу в SIA Rīgas nami.

С 1 ноября работу в совете предприятия Rīgas nami по своей инициативе оставит председатель совета Андрис Варна. Прием заявок на должности членов правления предприятия уже завершен. Всего будет три тура отбора, процесс может закончиться к концу этого года.