Четыре в одном. Рижская дума создаст предприятие-гигант, управляющее муниципальной недвижимостью

В новое муниципальное предприятие войдут четыре компании, принадлежащих Рижской думе: SIA Rīgas nami, SIA Rīgas pilsētbūvnieks, SIA Rīgas Centrāltirgus и SIA Rīgas serviss. Слияние планируется произвести в течение следующего года.

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Слияние — это выгодно?

Предложение объединить четыре предприятия в одну компанию разработано

SIA ZAB PricewaterhouseCoopers Legal в сотрудничестве с финансовыми консультантами SIA PricewaterhouseCoopers. За разработку предложения консультанты получили от Рижской думы 9 500 евро.

Как заявил исполнительный директор Риги Янис Ланге, для объединения избраны четыре муниципальных обществ капитала (всего их в ведении Рижской думы 13), у которых частично дублируются функции. Все они, по его словам, занимаются управлением недвижимостью: слияние позволит сэкономить средства, выработать более гибкую стратегию и тактику развития, повысить качество услуг и так далее.

Мэр Риги Мартиньш Стакис (Par!/Прогрессивные) подчеркнул на сегодняшней пресс-конференции, что идея объединить муниципальные предприятия не нова: это предложение высказывала еще временная администрация Рижской думы, руководившая самоуправлением после роспуска и до выборов.

По словам Ланге сообщил, что полностью процесс слияния планируется завершить в ноябре следующего года. Объединение позволит на первом этапе сэкономить порядка 108 тысяч евро, на втором и третьем этапах — 600 тысяч евро. Планируется сократить 28 штатных единиц.

Чем занимаются предприятия?

Rīgas pilsētbūvnieks занимается развитием муниципального жилого фонда — строит дома и управляет этой недвижимостью. В управлении компании находятся 5 955 муниципальных арендных квартир.

Сфера деятельности Rīgas serviss — содержание и управление такой недвижимостью как здания школ и детсадов, учреждений социальных ухода, объектами, находящимися в ведении Департамента имущества Рижской думы. Также предприятие отвечает за охрану всех этих объектов, ремонтные работы и так далее.

Rīgas nami ведает содержанием и управлением объектов недвижимости, имеющих культурно-историческую ценность. В том числе, отвечает за проведение мероприятий в Рижском доме когрессов, Доме Черноголовых и кинотеатре Splendid palace. Любопытно, что на домашней странице компании публикуются и объявления об аренде помещений в исторических зданиях — в том числе, например, в казармах Екаба.

Специфика деятельности SIA Rīgas Centrāltirgus несколько выделяется на фоне трех компаний. Однако вице-мэр Риги Эдвардс Смилтенс утверждает, что для руководства Рижского Центрального рынка именно управление недвижимостью — главная функция. "Сейчас рынок поставлен в условиях, когда необходимо конкурировать с большими магазинами, с управляющими этими большими магазинами. Поэтому Рижскому Центральному рынку нужно меняться. Например, на территории рынка должны проводиться культурные мероприятий, зимой заливаться каток и так далее", — утверждает Смилтенс.