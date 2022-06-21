Четыре выходных подряд: Сейм перенесет один рабочий день в 2023 году

В следующем году один рабочий день будет перенесен. Это произойдет в мае, таким образом в этом месяце будет четыре выходных дня подряд. Такое решение во вторник, 21 июня, приняло правительство.

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Как свидетельствует разработанное Министерством благосостояния распоряжение "О переносе рабочего дня в 2023 году", рабочий день с пятницы, 5 мая, переносится на субботу, 20 мая. Таким образом в мае следующего года будет четыре выходных подряд — 4 мая, 5 мая, 6 мая и 7 мая.

Законопроект относится к финансируемым из госбюджета учреждениям госуправления и их сотрудникам с пятидневной рабочей неделей (с понедельника по пятницу). Остальные работодатели могут присоединиться к таким изменениям по своему усмотрению.

В аннотации проекта говорится о том, что практика переноса рабочих дней осуществляется давно и с годами превратилась в традицию, которую общество в целом одобряет и оценивает положительного.

С переносом рабочего дня на 20 мая жителям будет обеспечена и непрерывная рабочая неделя, и большее количество дней для отдыха, которые они смогут использовать по своему усмотрению, подчеркнули в министерстве. Кроме того, общее количество рабочих дней в календарном году останется неизменным.